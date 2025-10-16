Milano 14:40
42.098 +0,46%
Nasdaq 15-ott
24.745 0,00%
Dow Jones 15-ott
46.253 -0,04%
Londra 14:40
9.410 -0,15%
Francoforte 14:40
24.204 +0,09%

Francoforte: andamento negativo per ThyssenKrupp

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento negativo per ThyssenKrupp
(Teleborsa) - Retrocede il produttore di acciaio, con un ribasso del 2,12%.

Lo scenario su base settimanale di ThyssenKrupp rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della società tedesca specializzata nell'acciaio. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 12,51 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 12,06. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 11,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```