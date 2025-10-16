Francoforte: andamento negativo per ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Retrocede il produttore di acciaio
, con un ribasso del 2,12%.
Lo scenario su base settimanale di ThyssenKrupp
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della società tedesca specializzata nell'acciaio
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 12,51 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 12,06. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 11,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)