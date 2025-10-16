Milano 11:18
41.941 +0,08%
Nasdaq 15-ott
24.745 0,00%
Dow Jones 15-ott
46.253 -0,04%
Londra 11:18
9.423 -0,02%
Francoforte 11:18
24.172 -0,04%

Francoforte: si concentrano le vendite su TUI

Composto ribasso per TUI, in flessione del 3,45% sui valori precedenti.
