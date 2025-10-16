Milano 11:19
41.935 +0,07%
Nasdaq 15-ott
24.745 0,00%
Dow Jones 15-ott
46.253 -0,04%
Londra 11:19
9.424 -0,01%
Francoforte 11:19
24.171 -0,04%

Londra: balza in avanti Croda International

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società chimica inglese, in guadagno del 2,70% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Croda International rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Croda International. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 27,97 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 26,85. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 26,28.

