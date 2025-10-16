Milano 14:42
42.053 +0,35%
Nasdaq 15-ott
24.745 0,00%
Dow Jones 15-ott
46.253 -0,04%
Londra 14:42
9.410 -0,16%
Francoforte 14:42
24.209 +0,11%

Madrid: scambi al rialzo per MERLIN Properties SOCIMI

Madrid: scambi al rialzo per MERLIN Properties SOCIMI
Balza in avanti la società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,19%.
