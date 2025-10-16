Milano 17:35
New York: in perdita Kenvue

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede molto l'azienda che vende i prodotti per la cura della persona, che esibisce una variazione percentuale negativa del 10,27%.

La tendenza ad una settimana di Kenvue è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Kenvue, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 13,82 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 15,9 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 13,04.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
