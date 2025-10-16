Milano 17:35
42.374 +1,12%
Nasdaq 17:43
24.806 +0,24%
Dow Jones 17:43
46.259 +0,01%
Londra 17:35
9.436 +0,12%
Francoforte 17:35
24.272 +0,38%

New York: in perdita Marsh & McLennan

In forte ribasso la società che offre consulenza direzionale, in materia di rischio e gestione delle risorse umane, che mostra un -8,61%.
