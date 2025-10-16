Milano 17:35
42.374 +1,12%
Nasdaq 20:26
24.532 -0,86%
Dow Jones 20:26
45.846 -0,88%
Londra 17:35
9.436 +0,12%
Francoforte 17:35
24.272 +0,38%

New York: performance negativa per Costco Wholesale

Ribasso composto e controllato per il gestore di una serie di catene di ipermercati, che presenta una flessione del 3,03% sui valori precedenti.
