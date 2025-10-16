New York: positiva la giornata per Shopify

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'azienda di commercio globale con sede in Canada
, che tratta in utile del 3,41% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Shopify
rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il grafico a breve di Shopify
mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 164,2 USD e supporto stimato a quota 159,7. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 168,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)