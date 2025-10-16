Milano 17:35
42.374 +1,12%
Nasdaq 17:43
24.806 +0,24%
Dow Jones 17:43
46.259 +0,01%
Londra 17:35
9.436 +0,12%
Francoforte 17:35
24.272 +0,38%

New York: positiva la giornata per Shopify

Migliori e peggiori
New York: positiva la giornata per Shopify
(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'azienda di commercio globale con sede in Canada, che tratta in utile del 3,41% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Shopify rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il grafico a breve di Shopify mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 164,2 USD e supporto stimato a quota 159,7. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 168,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
