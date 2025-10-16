New York: positiva la giornata per Shopify

azienda di commercio globale con sede in Canada

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l', che tratta in utile del 3,41% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il grafico a breve dimostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 164,2 USD e supporto stimato a quota 159,7. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 168,6.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)