New York: Salesforce sale verso 256,6 USD

(Teleborsa) - Rialzo per il, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,14%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,43%, rispetto a -0,62% dell').Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 250,6 Dollari USA con tetto rappresentato dall'area 256,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 247,7.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)