New York: Salesforce sale verso 256,6 USD

(Teleborsa) - Rialzo per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,14%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, si nota che Salesforce
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,43%, rispetto a -0,62% dell'indice americano
).
Il quadro tecnico di Salesforce
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 250,6 Dollari USA con tetto rappresentato dall'area 256,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 247,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)