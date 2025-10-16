New York: si muove a passi da gigante J.B. Hunt

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società specializzata nei servizi di trasporto con camion
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 17,76%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di J.B. Hunt
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso J.B. Hunt
rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 165,4 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 160,3. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 157.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)