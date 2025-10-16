Milano 17:35
42.374 +1,12%
Nasdaq 17:44
24.830 +0,34%
Dow Jones 17:44
46.279 +0,06%
Londra 17:35
9.436 +0,12%
Francoforte 17:35
24.272 +0,38%

New York: si muove a passi da gigante J.B. Hunt

Migliori e peggiori
New York: si muove a passi da gigante J.B. Hunt
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società specializzata nei servizi di trasporto con camion, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 17,76%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di J.B. Hunt evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso J.B. Hunt rispetto all'indice.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 165,4 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 160,3. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 157.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```