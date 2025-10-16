New York: si muove a passi da gigante J.B. Hunt

società specializzata nei servizi di trasporto con camion

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 17,76%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 165,4 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 160,3. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 157.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)