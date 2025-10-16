Piazza Affari: andamento negativo per Buzzi

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società attiva nel settore del cemento
, che mostra un decremento del 3,65%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che Buzzi
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,06%, rispetto a -3,15% del principale indice della Borsa di Milano
).
L'esame di breve periodo di Buzzi
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 48,93 Euro e primo supporto individuato a 46,67. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 51,19.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)