Milano 14:43
42.035 +0,30%
Nasdaq 15-ott
24.745 0,00%
Dow Jones 15-ott
46.253 -0,04%
Londra 14:43
9.408 -0,18%
Francoforte 14:43
24.207 +0,11%

Piazza Affari: andamento negativo per Buzzi

Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento negativo per Buzzi
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società attiva nel settore del cemento, che mostra un decremento del 3,65%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Buzzi mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,06%, rispetto a -3,15% del principale indice della Borsa di Milano).


L'esame di breve periodo di Buzzi classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 48,93 Euro e primo supporto individuato a 46,67. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 51,19.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
