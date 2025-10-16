Milano
14:43
42.035
+0,30%
Nasdaq
15-ott
24.745
0,00%
Dow Jones
15-ott
46.253
-0,04%
Londra
14:43
9.408
-0,18%
Francoforte
14:43
24.207
+0,11%
Giovedì 16 Ottobre 2025, ore 15.00
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: giornata depressa per Buzzi
Piazza Affari: giornata depressa per Buzzi
Migliori e peggiori
,
In breve
16 ottobre 2025 - 12.30
Retrocede la
società attiva nel settore del cemento
, con un ribasso del 3,65%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: giornata depressa per Buzzi
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Buzzi
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Buzzi
Piazza Affari: sviluppi positivi per Buzzi
Titoli e Indici
Buzzi
-2,55%
Altre notizie
Piazza Affari: brillante l'andamento di Buzzi
Piazza Affari: brillante l'andamento di Buzzi
Piazza Affari: brillante l'andamento di Buzzi
Piazza Affari: andamento negativo per Buzzi
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Buzzi
Piazza Affari: andamento negativo per Buzzi
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto