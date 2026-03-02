Milano 17:35
46.280 -1,97%
Nasdaq 17:36
24.876 -0,34%
Dow Jones 17:36
48.729 -0,51%
Londra 17:29
10.771 -1,28%
Francoforte 17:35
24.638 -2,56%

Migliori e peggiori
Piazza Affari: movimento negativo per Buzzi
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società attiva nel settore del cemento, che mostra un decremento dell'1,96%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Buzzi, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di medio periodo di Buzzi ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 48,59 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 49,97, mentre il primo supporto è stimato a 47,21.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
