Piazza Affari: movimento negativo per Buzzi

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società attiva nel settore del cemento
, che mostra un decremento dell'1,96%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Buzzi
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di medio periodo di Buzzi
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 48,59 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 49,97, mentre il primo supporto è stimato a 47,21.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)