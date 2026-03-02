Piazza Affari: movimento negativo per Buzzi

società attiva nel settore del cemento

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la, che mostra un decremento dell'1,96%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo status tecnico di medio periodo diribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 48,59 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 49,97, mentre il primo supporto è stimato a 47,21.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)