Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 20:03
24.633 -0,04%
Dow Jones 20:03
47.160 -0,72%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Piazza Affari: movimento negativo per Buzzi

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società attiva nel settore del cemento, che presenta una flessione del 2,20% sui valori precedenti.

L'andamento di Buzzi nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Il quadro tecnico di Buzzi suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 41,81 Euro con tetto rappresentato dall'area 43,41. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 40,95.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
