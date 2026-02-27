Milano 9:39
Piazza Affari: scambi al rialzo per Buzzi

Piazza Affari: scambi al rialzo per Buzzi
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società attiva nel settore del cemento, in guadagno dell'1,99% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Buzzi è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Buzzi, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 48,67 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 49,65 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 48,13.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
