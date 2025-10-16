Milano 11:22
Piazza Affari: positiva la giornata per Campari

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Avanza l'azienda attiva nel settore beverage, che guadagna bene, con una variazione del 2,36%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Campari rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro tecnico della società famosa per il suo bitter alcolico segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 5,481 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 5,603. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 5,399.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
