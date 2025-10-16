Piazza Affari: positiva la giornata per Campari

azienda attiva nel settore beverage

FTSE MIB

Campari

società famosa per il suo bitter alcolico

(Teleborsa) - Avanza l', che guadagna bene, con una variazione del 2,36%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Il quadro tecnico dellasegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 5,481 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 5,603. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 5,399.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)