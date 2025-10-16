Piazza Affari: risultato positivo per Interpump

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il costruttore di pompe ad alta pressione
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,19%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Interpump
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società industriale
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Interpump
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 41,5 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 40,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 42,7.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)