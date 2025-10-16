Milano 14:44
42.035 +0,31%
Nasdaq 15-ott
24.745 0,00%
Dow Jones 15-ott
46.253 -0,04%
Londra 14:44
9.408 -0,18%
Francoforte 14:43
24.207 +0,11%

Piazza Affari: risultato positivo per Interpump

Migliori e peggiori
Piazza Affari: risultato positivo per Interpump
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il costruttore di pompe ad alta pressione, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,19%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Interpump evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società industriale rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Interpump è in rafforzamento con area di resistenza vista a 41,5 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 40,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 42,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```