Milano 11:23
41.975 +0,16%
Nasdaq 15-ott
24.745 0,00%
Dow Jones 15-ott
46.253 -0,04%
Londra 11:23
9.427 +0,02%
Francoforte 11:23
24.194 +0,05%

Prezzi consumo Italia (YoY) in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Prezzi consumo Italia (YoY) in settembre
Italia, Prezzi consumo in settembre su base annuale (YoY) +1,6%, invariato rispetto al precedente (in linea con le stime degli analisti).
Condividi
```