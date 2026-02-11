Milano 9:30
46.596 -0,44%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 9:30
10.376 +0,21%
24.898 -0,36%

Prezzi consumo Cina (YoY) in gennaio

Prezzi consumo Cina (YoY) in gennaio
Cina, Prezzi consumo in gennaio su base annuale (YoY) +0,2%, in calo rispetto al precedente +0,8% (la previsione era +0,4%).
