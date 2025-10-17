Milano 10:11
41.508 -2,04%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 10:11
9.287 -1,58%
Francoforte 10:11
23.754 -2,14%

Amsterdam: si concentrano le vendite su ArcelorMittal

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di acciaio, in flessione del 2,03% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ArcelorMittal, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il grafico a breve di ArcelorMittal mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 32,66 Euro e supporto stimato a quota 32,06. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 33,26.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
