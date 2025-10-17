Amsterdam: si concentrano le vendite su ArcelorMittal

produttore di acciaio

CAC40

ArcelorMittal

ArcelorMittal

(Teleborsa) - Composto ribasso per il, in flessione del 2,03% sui valori precedenti.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Il grafico a breve dimostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 32,66 Euro e supporto stimato a quota 32,06. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 33,26.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)