Amsterdam: si concentrano le vendite su ArcelorMittal

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di acciaio
, in flessione del 2,03% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ArcelorMittal
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il grafico a breve di ArcelorMittal
mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 32,66 Euro e supporto stimato a quota 32,06. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 33,26.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)