Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 16/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre
Aggressivo ribasso per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che flette in maniera scomposta archiviando la sessione con una perdita del 2,36%.
Lo scenario tecnico del greggio mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 60,15 con area di resistenza individuata a quota 62,55. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 59,35.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)