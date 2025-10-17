Milano 10:11
41.508 -2,04%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 10:11
9.287 -1,58%
Francoforte 10:11
23.754 -2,14%

Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 16/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre

Aggressivo ribasso per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che flette in maniera scomposta archiviando la sessione con una perdita del 2,36%.

Lo scenario tecnico del greggio mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 60,15 con area di resistenza individuata a quota 62,55. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 59,35.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
