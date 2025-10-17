Milano 10:12
41.489 -2,09%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 10:12
9.287 -1,58%
Francoforte 10:12
23.751 -2,15%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 16/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 16/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre

Modesto recupero sui valori precedenti per il CABLE, che conclude in progresso dello 0,29%.

Il quadro di medio periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 1,3475. Primo supporto individuato a 1,3357. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 1,3593.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```