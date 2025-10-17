Analisi Tecnica: GBP/USD del 16/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre
Modesto recupero sui valori precedenti per il CABLE, che conclude in progresso dello 0,29%.
Il quadro di medio periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 1,3475. Primo supporto individuato a 1,3357. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 1,3593.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)