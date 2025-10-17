Milano 16-ott
0 0,00%
Nasdaq 16-ott
24.657 -0,36%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 16-ott
9.436 +0,12%
Francoforte 16-ott
24.272 +0,38%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng inizia gli scambi a 25.888,51 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)
L'Indice Hang Seng tratta con un moderato 0%, a quota 25.888,51 in apertura.
Condividi
```