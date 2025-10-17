Milano 17:03
41.795 -1,37%
Nasdaq 17:04
24.649 -0,03%
Dow Jones 17:04
46.011 +0,13%
Londra 17:04
9.358 -0,83%
Francoforte 17:04
23.867 -1,67%

Borsa: Calo per Milano, in perdita dello 0,99% alle 16:00

Il FTSE MIB continua gli scambi a 41.954,62 punti

In breve, Finanza
Borsa: Calo per Milano, in perdita dello 0,99% alle 16:00
Sottotono Milano che passa di mano con un ribasso dello 0,99% alle 16:00 e si muove in territorio negativo a 41.954,62 punti.
Condividi
```