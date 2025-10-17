Milano
17:03
41.795
-1,37%
Nasdaq
17:04
24.649
-0,03%
Dow Jones
17:04
46.011
+0,13%
Londra
17:04
9.358
-0,83%
Francoforte
17:04
23.867
-1,67%
Venerdì 17 Ottobre 2025, ore 17.20
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Calo per Milano, in perdita dello 0,99% alle 16:00
Borsa: Calo per Milano, in perdita dello 0,99% alle 16:00
Il FTSE MIB continua gli scambi a 41.954,62 punti
In breve
,
Finanza
17 ottobre 2025 - 16.00
Sottotono Milano che passa di mano con un ribasso dello 0,99% alle 16:00 e si muove in territorio negativo a 41.954,62 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Rosso per Milano, in calo dello 0,96% alle 16:00
Borsa: Rosso per Milano, in calo dello 0,84% alle 10:30
Borsa: Calo per Milano, in perdita dello 0,96% alle 13:00
Borsa: Rosso per Milano, in calo dell'1,28% alle 16:00
Titoli e Indici
FTSE MIB
-1,32%
Altre notizie
Borsa: Rosso per Milano, in calo dell'1,38% alle 13:00
Borsa: Timido segno meno per Milano, in calo dello 0,23% alle 16:00
Borsa: Timido segno meno per Milano, in calo dello 0,21% alle 16:00
Borsa: Timido segno meno per Milano, in calo dello 0,21% alle 13:00
Borsa: Timido segno meno per Milano, in calo dello 0,40% alle 10:30
Borsa: Timido segno meno per Milano, in calo dello 0,67% alle 16:00
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto