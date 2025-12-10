Milano 13:37
43.450 -0,29%
Nasdaq 9-dic
25.669 0,00%
Dow Jones 9-dic
47.560 -0,38%
Londra 13:37
9.672 +0,31%
Francoforte 13:37
24.078 -0,35%

Il FTSE MIB passa di mano a 43.334,5 punti

In breve, Finanza
Borsa: Timido segno meno per Milano, in calo dello 0,55% alle 10:30
Milano tratta in ribasso dello 0,55% alle 10:30 e si muove appena sotto la parità a 43.334,5 punti.
