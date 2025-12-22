Milano 17:35
44.594 -0,37%
Nasdaq 21:13
25.449 +0,41%
Dow Jones 21:13
48.384 +0,52%
Londra 17:35
9.866 -0,32%
Francoforte 17:35
24.284 -0,02%

Borsa: Timido segno meno per Milano, in calo dello 0,20% alle 10:30

Il FTSE MIB passa di mano a 44.667,89 punti

Milano tratta in ribasso dello 0,20% alle 10:30 e si muove appena sotto la parità a 44.667,89 punti.
