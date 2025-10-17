Milano
12:40
41.543
-1,96%
Nasdaq
16-ott
24.657
0,00%
Dow Jones
16-ott
45.952
-0,65%
Londra
12:40
9.322
-1,21%
Francoforte
12:40
23.770
-2,07%
Venerdì 17 Ottobre 2025, ore 12.56
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Perde molto Hong Kong, in calo del 2,51%
Borsa: Perde molto Hong Kong, in calo del 2,51%
L'Indice Hang Seng chiude a 25.238,38 punti
In breve
,
Finanza
17 ottobre 2025 - 10.25
In forte ribasso Hong Kong, che mostra una discesa del 2,51% e archivia la seduta a 25.238,38 punti.
