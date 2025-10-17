BTP Valore, MEF annuncia serie dei tassi minimi garantiti: 2,60%, 3,10% e 4%

(Teleborsa) - Ilha reso nota laper la sesta emissione del, il titolo retail che sarà collocato da lunedì 20 ottobre sino alle ore 13 di venerdì 24 ottobre, salvo chiusura anticipata.Il tasso corrisposto sarà pari al. I tassi cedolari definitivi saranno comunicati dal MEF al termine del collocamento e potranno confermare o rivedere al rialzo quelli minimi garantiti annunciato oggi, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell’emissione.Il BTP Valore, dedicato esclusivamente ai piccoli risparmiatori (investitori retail), prevedecon undel capitale investito.Il codice ISIN del titolo durante il periodo di, che come di consueto avverrà, è IT0005672016. Il titolo sarà collocato alla pari (ovvero con prezzo uguale a 100), senza vincoli né commissioni. L’investimento minimo è pari a 1.000 euro e non sarà applicato alcun tetto massimo assicurando la completa soddisfazione degli ordini, salvo la facoltà da parte del MEF di chiudere anticipatamente l’emissione.Il BTP Valore potrà essere, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi alla banca o all’ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente e il conto deposito titoli.Come per tutti i titoli di statosu cedole e premio finale extra, l’esenzione dalle imposte di successione, nonchéfino a 50.000 euro investiti in titoli di Stato.