BTP Valore, MEF annuncia serie dei tassi minimi garantiti: 2,60%, 3,10% e 4%

(Teleborsa) - Il Ministero dell’Economia e delle Finanze
ha reso nota la serie dei tassi cedolari minimi garantiti
per la sesta emissione del BTP Valore
, il titolo retail che sarà collocato da lunedì 20 ottobre sino alle ore 13 di venerdì 24 ottobre, salvo chiusura anticipata.
Il tasso corrisposto sarà pari al 2,60% dal 1° al 3° anno, al 3,10% per il 4° e 5° anno ed al 4,00% per il 6° e 7° anno
. I tassi cedolari definitivi saranno comunicati dal MEF al termine del collocamento e potranno confermare o rivedere al rialzo quelli minimi garantiti annunciato oggi, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell’emissione.
Il BTP Valore, dedicato esclusivamente ai piccoli risparmiatori (investitori retail), prevede cedole nominali pagate ogni tre mesi e una scadenza di 7 anni
con un premio finale extra pari allo 0,8%
del capitale investito.
Il codice ISIN del titolo durante il periodo di collocamento
, che come di consueto avverrà sul MOT di Borsa Italiana
, è IT0005672016. Il titolo sarà collocato alla pari (ovvero con prezzo uguale a 100), senza vincoli né commissioni. L’investimento minimo è pari a 1.000 euro e non sarà applicato alcun tetto massimo assicurando la completa soddisfazione degli ordini, salvo la facoltà da parte del MEF di chiudere anticipatamente l’emissione.
Il BTP Valore potrà essere acquistato facilmente dal risparmiatore attraverso il proprio home banking
, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi alla banca o all’ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente e il conto deposito titoli.
Come per tutti i titoli di stato è prevista la consueta tassazione agevolata al 12,5%
su cedole e premio finale extra, l’esenzione dalle imposte di successione, nonché l’esclusione dal calcolo ISEE
fino a 50.000 euro investiti in titoli di Stato.