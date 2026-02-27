BTP Valore, conto deposito o Polizza vita: quale conviene?

(Teleborsa) - Dal 2 al 6 marzo la. Alla luce dei tassi minimi garantiti comunicati oggi,ha ipotizzato alcuni scenari confrontando il Titolo di stato con i rendimenti di altri prodotti come i conti deposito e le polizze vita Ramo I. L'analisi è stata realizzata prendendo in considerazione unsu due orizzonti temporali: 5 anni e 6 anni. Ecco cosa è emerso.Per la simulazione a cinque anni è stato utilizzato un contoe imposta di bollo a carico del cliente; il guadagno (al netto della tassazione al 26%) sarebbe pari, dopo cinque anni, a 972,41 euro.è caratterizzato da un meccanismo di "step up" con tassi minimi garantiti pari a 2,5% per i primi due anni, 2,8% per il terzo e quarto anno e 3,5% per l'ultimo biennio; ai fini dell'analisi è stato ipotizzato un tasso lordo che, nei primi cinque anni, è pari al 2,82% annuo. Il guadagno (al netto della tassazione agevolata al 12,5% e dell'imposta di bollo 0,2%), in questo caso sarebbe di. La stima è stata calcolata ipotizzando che dopo 5 anni il risparmiatore venda il BTP Valore con prezzo pari rispetto al prezzo di acquisto. Nella realtà, al momento della vendita il risparmiatore dovrà fare i conti con il valore del titolo; se inferiore al prezzo di acquisto, il rendimento netto sarà più basso, se superiore al prezzo di acquisto, il rendimento sarà più elevato; vendere il titolo prima della scadenza significherebbe, inoltre, perdere il bonus dello 0,80% previsto per chi tiene l'investimento per tutti e 6 gli anni.La terza opzione presa in esame è laPer questa simulazione, Facile.it ha ipotizzato un rendimento annuo lordo del 2,68% e un bonus iniziale pari all'1% del capitale investito, che porterebbe in uno scenario di mercato moderato ad un guadagno netto di 1.336,92 euro (al netto della tassazione che, per questa simulazione, è stata ipotizzata al 12,5%, anche se, in realtà, potrebbe essere superiore a seconda della composizione del sottostante).In questo secondo scenario, per ilè stato considerato il rendimento minimo garantito, pari ad un tasso lordo complessivo del 2,93% annuo che, aggiunto al premio finale pari allo 0,8% del capitale nominale, consente di ottenere un guadagno netto di 1.504,21 euro.Per lainvece, è stato considerato sempre un rendimento lordo del 2,68% e bonus iniziale pari all'1% del capitale investito: il guadagno netto nei sei anni arriverebbe a 1.607,25 euro."Quando si ha a che fare con questo tipo di scelta, il consiglio è di non limitarsi a confrontare i prodotti solo in base al rendimento, ma è fondamentale partire dalle proprie esigenze e poi valutare con attenzione tutte le caratteristiche dei prodotti, anche in termini di flessibilità e di rischi connessi a ciascuno strumento – spiegano gli–. Come sempre, l'intervento di un esperto può aiutare i consumatori a definire una strategia corretta di investimento, basata su un portafoglio diversificato di strumenti adatti alla propensione al rischio del risparmiatore e agli obiettivi di ciascuno".