Titoli di Stato, MEF: per nuovo BTP 15 anni domanda record per oltre 157 miliardi
(Teleborsa) - Domanda record per il nuovo BTP a 15 anni, scadenza 1° ottobre 2041, pari a oltre 11 volte l'importo emesso. Lo rende noto il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) comunicando i risultati dell’emissione tramite sindacato.

L’importo emesso, si legge nella nota del MEF, è stato pari a 14 miliardi di euro, "il più alto di sempre" per il comparto BTP 15 anni, a fronte di una domanda record di oltre 157 miliardi di euro. Il titolo è stato collocato al prezzo di 99,990 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all’emissione del 3,990%.

Il regolamento dell’operazione è fissato per il prossimo 10 febbraio.

Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da sei lead manager, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, BofA Securities Europe, Citibank Europe, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe e J.P. Morgan e dai restanti Specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead manager.
