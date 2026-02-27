BTP Valore, tassi minimi al 2,50% nei primi due anni poi salgono fino al 3,50%

(Teleborsa) - Il ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF
) ha comunicato la serie dei tassi cedolari minimi garantiti per la settima emissione del BTP Valore
, in programma da lunedì 2 a venerdì 6 marzo (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata. I tassi previsti sono: 2,50% per il 1° e 2° anno; 2,80% per il 3° e 4° anno; 3,50% per il 5° e 6° anno.Al termine
del collocamento verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti al rialzo
, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell'emissione.
Il BTP Valore, dedicato esclusivamente ai piccoli risparmiatori (cosiddetti investitori retail), prevede cedole nominali pagate ogni tre mesi e una scadenza di 6 anni con un premio finale extra pari allo 0,8%
del capitale investito. Potrà essere acquistato dal risparmiatore attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi alla banca o all'ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente e il conto deposito titoli.
Il codice ISIN
del titolo durante il periodo di collocamento è IT0005696320
. Il titolo sarà collocato sulla piattaforma MOT di Borsa italiana alla pari (ovvero con prezzo uguale a 100), senza vincoli né commissioni. Prevista la consueta tassazione agevolata per tutti i titoli di Stato al 12,5% su cedole e premio finale extra, l'esenzione dalle imposte di successione, nonché l'esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro investiti in titoli di Stato.
L'investimento minimo è pari a 1.000 euro
e non sarà applicato alcun tetto massimo assicurando la completa soddisfazione degli ordini, salvo la facoltà da parte del MEF di chiudere anticipatamente l'emissione.