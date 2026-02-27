BTP Valore, tassi minimi al 2,50% nei primi due anni poi salgono fino al 3,50%

(Teleborsa) - Il ministero dell'Economia e delle Finanze () ha comunicato la serie dei, in programma da lunedì 2 a venerdì 6 marzo (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata. I tassi previsti sono: 2,50% per il 1° e 2° anno; 2,80% per il 3° e 4° anno; 3,50% per il 5° e 6° anno.del collocamento verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell'emissione.Il BTP Valore, dedicato esclusivamente ai piccoli risparmiatori (cosiddetti investitori retail), prevededel capitale investito. Potrà essere acquistato dal risparmiatore attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi alla banca o all'ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente e il conto deposito titoli.Ildel titolo durante il periodo di collocamento è. Il titolo sarà collocato sulla piattaforma MOT di Borsa italiana alla pari (ovvero con prezzo uguale a 100), senza vincoli né commissioni. Prevista la consueta tassazione agevolata per tutti i titoli di Stato al 12,5% su cedole e premio finale extra, l'esenzione dalle imposte di successione, nonché l'esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro investiti in titoli di Stato.L'e non sarà applicato alcun tetto massimo assicurando la completa soddisfazione degli ordini, salvo la facoltà da parte del MEF di chiudere anticipatamente l'emissione.