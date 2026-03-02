BTP Valore, parte oggi la nuova emissione: tassi dal 2,5% fino al 3,5%

(Teleborsa) - Ilcomunica la serie dei tassi cedolari minimi garantiti del nuovo BTP Valore, la cui settima emissione sarà collocata da lunedì 2 a venerdì 6 marzo (fino alle ore 13, salvo chiusura anticipata).Il titolo prevede una struttura a cedole crescenti (“step-up”) articolata su sei anni: 2,50% per il 1° e 2° anno; 2,80% per il 3° e 4° anno;3,50% per il 5° e 6° anno.Al termine del collocamento saranno comunicati i tassi definitivi, che potranno essere confermati o aumentati in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura.Ilvalido durante il periodo di collocamento è IT0005696320.Il BTP Valore è destinato esclusivamente ai risparmiatori retail e presenta: Cedole nominali trimestrali; Durata di 6 anni; Premio finale extra dello 0,8% sul capitale investito; Prezzo di collocamento alla pari (100); Nessun vincolo o commissione di sottoscrizione.Il titolo potrà essere acquistato: tramite home banking, se abilitato al trading online; presso la banca o l’ufficio postale dove si detiene conto corrente e deposito titoli.è fissato a 1.000 euro e non è previsto un tetto massimo, con piena soddisfazione degli ordini salvo eventuale chiusura anticipata da parte del MEF.Come per tutti i titoli di Stato, il BTP Valore beneficia di: tassazione agevolata al 12,5% su cedole e premio finale; esenzione dalle imposte di successione; esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro investiti in titoli di Stato.