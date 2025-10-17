Cambio al vertice di Italy China Council Foundation: il Direttore Marco Bettin conclude il suo mandato

(Teleborsa) -annuncia oggi ladi, dopo molti anni di fattiva e intensa collaborazione, perIn linea con quanto già avvenuto nel 2020, il Presidente di Italy China Council Foundation,per un periodo ad interim. Il suo compito sarà quello diLa gestione di ICCF sarà affidata ache guideranno le rispettive aree di competenza, come previsto dal progetto di riorganizzazione interna votato all’unanimità dal Comitato di Presidenza lo scorso 9 luglio. Questo nuovo assetto mira a rilanciare l’operatività dell'organizzazione che promuove e sostiene lo sviluppo delle relazioni tra Italia e Cina, offrendo servizi e networking alle aziende associate e ai partner."Ringraziamo il Dott. Bettin per il contributo fornito nelle importanti sfide che abbiamo affrontato insieme in questi anni", ha commentato il. "Gli porgiamo ie siamo certi che le nuove figure dirigenziali garantiranno la piena operatività e il successo futuro della Fondazione".Il momento di transizione coincide con un periodo ricco di sfide, ma anche di opportunità, per le relazioni economiche e culturali tra Italia e Cina. L’, uno dei più dinamici al mondo. Le prospettive di crescita si concentrano in settori strategici – quali tecnologia, green economy e manifatturiero – con la Cina che si conferma partner chiave per lo sviluppo internazionale delle imprese italiane."La collaborazione con la Cina rappresenta oggi una leva fondamentale per la competitività delle nostre aziende e per il rafforzamento della posizione dell’Italia nei mercati globali", ha aggiunto il. "ICCF continuerà a essere un ponte operativo e culturale, offrendo, in una fase in cui le relazioni internazionali e la cooperazione economica assumono un ruolo sempre più strategico".