Lagarde verso l'uscita anticipata: Knot e de Cos nella rosa dei papabili

(Teleborsa) - Crescono i rumors su una, il cui mandato scadrebbe ad ottobre 2027. Una indiscrezione che la, affermando che Lagarde è "totalmente concentrata sulla sua missione" e anche "non ha preso alcuna decisione in merito alla fine del suo mandato". Ma questodegli osservatori più esperti, che vedono un avvicendamento al vertice dell'Eurotower quanto maiA motivare il cambio della guardia sarebbero leche cadono ad, perché come noto, l'elezione delle più alte cariche istituzionali europee non è cosa da poco e, soprattutto è un. Ed anticipare la nomina del Presidente della BCE, sia esso francese o meno, consentirebbe all'attuale Presidentedi influenzare l'iter di cambio al vertice ed evitare che possa essere influenzato da una eventuale vittoria dell'ultradestra euroscettica.Più in generale, l'elezione del Presidente della BCEe dalle, in seno alla BCE e fuori. Ad esempio, l'elezione della francesee della tedescauscirono da un, anche se l'anticipazione della scadenza del mandato di Lagarde al 2026 metterebbe una certa distanza rispetto all'elezione del prossimo Presidente UE, visto che ilvi sono poi altre importanti scadenze, ad iniziare dal Governatore della Banque de Francea fronte di un mandato che sarebbe scaduto a giugno 2026. Nel 2027, in concomitanza con Lagarde sarebbero rimaste vacantidi peso nel Board: quella del suo vice, il capo economista, e quella della tedescaC'è già una, in particolare due nomi che emergono fra tutti e che, data la lunga esperienza, danno la garanzia di poter meglio proteggere l'autonomia della BCE nell'orientare la politica monetaria. Il primo è l’ex governatore, che però ha dimostrato di saper ammorbidire la sua posizione rigida sui tassi d'interesse quando ce n'è stato bisogno; il secondo è loe dunque più incline ad una politica accomodante, anche se il periodo di alta inflazione lo ha visto sposare con convinzione una linea più rigida sui tassi d'interesse.Fra le altre economie "forti" dell'Area Euro, laha già avuto soddisfazione con la nomina di Lagarde, mentreha dalla sua la presidenza Draghi. Resterebbe fuori dall'Eurotower solo la, che però ha all'attivo l'elezione della Presidente della UE von der Leyen. Anche se il governatore della Bundesbanke la stessa, già dentro il Board, non hanno mai fatto mistero diC'è poi sempre la possibilità di, un nome a sorpresa che non era stato considerato da tutti, proprio come avvenne per la nomina di Christine Lagarde."Sebbene si ritenga che un'eventuale sfida alla leadership della BCE non altererebbe drasticamente il percorso dei tassi, né avrebbe un impatto significativo sull, la disorganizzazione e l'incertezza che ne deriverebbero potrebbero iniettarenei mercati", sottolinea, Head of Market Strategy, di, fintech internazionale specializzata in pagamenti e incassi cross-border. Per l'analista, nel frattempo, si potrebbe "assistere ad un modesto indebolimento dell'euro qualora i mercati dovessero reagire negativamente all'ipotesi di un’uscita anticipata della Lagarde e dall’incertezza che ne deriverebbe. Persino la semplice speculazione sulle sue dimissioni potrebbe, verosimilmente, eroderne lae l'autorità nelle prossime comunicazioni ufficiali".