Francoforte: andamento negativo per Airbus

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il colosso aerospaziale, che presenta una flessione del 2,29% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Airbus mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,95%, rispetto a -3,56% dell'indice della Borsa di Francoforte).


Allo stato attuale lo scenario di breve del produttore degli Airbus rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 201,4 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 199,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 203,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
