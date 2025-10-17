Francoforte: andamento negativo per Airbus

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il colosso aerospaziale
, che presenta una flessione del 2,29% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che Airbus
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,95%, rispetto a -3,56% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
Allo stato attuale lo scenario di breve del produttore degli Airbus
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 201,4 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 199,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 203,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)