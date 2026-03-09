Milano 17:35
Francoforte: Airbus in forte discesa

Francoforte: Airbus in forte discesa
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il colosso aerospaziale, che esibisce una perdita secca del 4,84% sui valori precedenti.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del DAX, ad evidenza del fatto che il movimento di Airbus subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il produttore degli Airbus, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 165,7 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 169,1 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 164,4.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
