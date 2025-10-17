Milano 10:17
Francoforte: andamento negativo per Bilfinger

Francoforte: andamento negativo per Bilfinger
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la multinazionale dell'ingegneria, che presenta una flessione del 3,34% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Bilfinger, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del contractor tedesco, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 96,73 Euro. Primo supporto visto a 94,98. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 94,32.

