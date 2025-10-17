Milano 14:57
41.868 -1,19%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 14:57
9.352 -0,89%
Francoforte 14:56
23.899 -1,54%

Francoforte: calo per Aroundtown

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Aroundtown, che mostra un decremento del 2,55%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Aroundtown più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Aroundtown rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 3,253 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 3,185. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 3,321.

