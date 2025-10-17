Milano 10:17
41.488 -2,09%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 10:17
9.286 -1,59%
Francoforte 10:17
23.750 -2,15%

Francoforte: movimento negativo per Muench Rueckvers

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il riassicuratore tedesco, con una flessione del 2,50%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Muench Rueckvers, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 541,7 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 536,1. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 533,9.

