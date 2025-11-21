Milano 17:35
42.662 -0,60%
Nasdaq 18:43
24.316 +1,09%
Dow Jones 18:43
46.485 +1,60%
Londra 17:35
9.540 +0,13%
Francoforte 17:35
23.092 -0,80%

Borsa: Risultato negativo per Francoforte, in flessione dello 0,80%

Il DAX termina gli scambi a 23.091,87 punti

Si è mossa in territorio negativo Francoforte, in ribasso dello 0,80%, archiviando la giornata a 23.091,87 punti.
