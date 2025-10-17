Milano 10:18
41.457 -2,16%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 10:18
9.281 -1,65%
Francoforte 10:18
23.731 -2,23%

Francoforte: scambi negativi per Allianz

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia assicurativa, che tratta con una perdita del 3,60%.

L'andamento di Allianz nella settimana, rispetto al DAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'assicuratore tedesco, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 355,1 Euro. Primo supporto visto a 348,7. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 346,4.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
