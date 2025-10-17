Milano 10:18
41.457 -2,16%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 10:18
9.281 -1,65%
Francoforte 10:18
23.731 -2,23%

Francoforte: scambi negativi per K+S

(Teleborsa) - Pressione su Kali und Salz, che tratta con una perdita del 2,74%.

Il trend della compagnia attiva nel settore chimico-biologico mostra un andamento in sintonia con quello del Germany MDAX. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


L'andamento di breve periodo di K+S mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 11,51 Euro e supporto a 11,24. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 11,78.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
