Francoforte: scambi negativi per K+S

Kali und Salz

compagnia attiva nel settore chimico-biologico

Germany MDAX

K+S

(Teleborsa) - Pressione su, che tratta con una perdita del 2,74%.Il trend dellamostra un andamento in sintonia con quello del. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.L'andamento di breve periodo dimostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 11,51 Euro e supporto a 11,24. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 11,78.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)