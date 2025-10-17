Francoforte: scambi negativi per K+S

(Teleborsa) - Pressione su Kali und Salz
, che tratta con una perdita del 2,74%.
Il trend della compagnia attiva nel settore chimico-biologico
mostra un andamento in sintonia con quello del Germany MDAX
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
L'andamento di breve periodo di K+S
mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 11,51 Euro e supporto a 11,24. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 11,78.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)