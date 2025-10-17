Milano 14:59
41.873 -1,18%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 14:59
9.345 -0,97%
Francoforte 14:57
23.880 -1,61%

Francoforte: si concentrano le vendite su Daimler Truck Holding

Migliori e peggiori
Francoforte: si concentrano le vendite su Daimler Truck Holding
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore tedesco di camion e autobus, che presenta una flessione del 2,94% sui valori precedenti.

Il movimento di Daimler Truck Holding, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del DAX, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Lo scenario di medio periodo di Daimler Truck Holding ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 34,19 Euro. Supporto a 33,43. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 34,95.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```