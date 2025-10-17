Francoforte: si concentrano le vendite su ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di acciaio
, in flessione del 3,26% sui valori precedenti.
L'andamento di ThyssenKrupp
nella settimana, rispetto al Germany MDAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società tedesca specializzata nell'acciaio
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 11,73 Euro. Primo supporto visto a 11,46. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 11,35.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)