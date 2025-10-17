Milano 16:07
FS Treni Turistici Italiani rilancia l’Espresso Assisi

Un viaggio tra olio nuovo, cioccolato e mercatini di Natale

Economia, Trasporti
(Teleborsa) - FS Treni Turistici Italiani, l’Impresa Ferroviaria del Gruppo FS dedicata al turismo, rilancia l’Espresso Assisi, il collegamento che a partire da domenica 19 ottobre collegherà Roma ai borghi dell’Umbria fino ad arrivare ad Arezzo offrendo esperienze e visite guidate con degustazioni enogastronomiche a tutti i passeggeri.

Dal 19 ottobre al 16 novembre, con l'Edizione di Frantoi Aperti, i passeggeri potranno degustare i sapori dell'olio nuovo e l'atmosfera dei borghi umbri. Successivamente, il 16 e il 23 novembre, in concomitanza con il celebre festival del cioccolato di Perugia, sarà la volta della Chocolate Edition.

Infine, dal 30 novembre al 4 gennaio, in concomitanza con i Mercatini di Natale saranno disponibili itinerari che uniscono Roma all'Umbria e alla Toscana, portando i viaggiatori a scoprire il villaggio natalizio di Arezzo e le uniche decorazioni del borgo di Assisi. Grazie alla tariffa TTI SPECIAL 25, i viaggiatori possono inoltre approfittare di un numero limitato di posti con il 25% di sconto, un'ottima occasione per sperimentare un modo di viaggiare che celebra le bellezze d'Italia.
