Ferrovie dello Stato Italiane, Cda delibera strumenti di funding per il 2026

(Teleborsa) - Il Cda di Ferrovie dello Stato Italiane ha deliberato l’emissione di nuovi bond EMTN e il ricorso ad altri strumenti di provvista per un importo complessivo massimo di 5,8 miliardi di euro. Le eventuali emissioni obbligazionarie, a valere sul Programma EMTN di 12 miliardi di euro quotato presso Euronext Dublin, saranno riservate agli Investitori Istituzionali.



FS prospetta, inoltre, anche nuove operazioni con label ESG/green prevalentemente destinate al rinnovo del materiale rotabile e alla manutenzione dei treni passeggeri e merci, nonché all’infrastruttura ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità.



Il Consiglio ha anche deliberato l’ampliamento della sustainability linked revolving credit facility, attualmente di 3,5 miliardi, fino

ad un massimo di 4,5 miliardi di euro.



Infine, è stato deliberato il rinnovo per ulteriori tre anni del programma di EuroCommercial Paper di FS attualmente in scadenza a ottobre 2026.

