Trenitalia torna a Didacta con altre iniziative per la scuola

(Teleborsa) - Trenitalia
(Gruppo FS Italiane) partecipa nuovamente alla Fiera Didacta
, che si svolge dall'11 al 13 marzo
alla Fortezza da Basso di Firenze, per presentare le iniziative dedicate al mondo della scuola
.
Tra le attività presentate c'è la piattaforma web del progetto "In treno è tutta un’altra gita"
, pensata per supportare i docenti nell'organizzazione di viaggi scolastici in treno e comprensiva di mappa interattiva per trovare le mete di interesse didattico e le soluzioni più adatte per raggiungerle.
Nel 2025, Trenitalia ha incontrato oltre 1.500 insegnanti
per presentare le offerte dedicate al mondo della scuola e ha coinvolto circa 2.900 studenti in laboratori
didattici e incontri di orientamento, con lo scopo di far conoscere le professioni del lavoro in Trenitalia e sensibilizzare le giovani generazioni all’uso del mezzo green per eccellenza.
Oltre alla formazione, l'operatore ferroviario ha organizzato la terza edizione del concorso "Consapevolmente in viaggio"
, in collaborazione con ASviS
e con il supporto di Bandusia Editrice, rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado, per sensibilizzare gli studenti sul tema dell'Agenda 2030.
.
Alle scuole secondarie di secondo grado, invece, è dedicato il PCTO
"TRAINing for Future - Innovare, orientare, viaggiare", che offre una panoramica delle opportunità professionali del settore
dei trasporti ferroviari con l’obiettivo di creare tra i giovani una cultura della mobilità sostenibile.
Trenitalia, infine, conferma il proprio impegno a favore delle istituzioni scolastiche con offerte dedicate come "Speciale AV Scuola"
per viaggiare su alcuni treni Frecciarossa e Frecciargento, "School Group Regio"
per i treni del Regionale, "scuolaintreno"
per i viaggi Intercity e "School Group Europe"
, per i collegamenti all'estero a bordo dei treni Eurocity ed Euronight.