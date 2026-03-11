Trenitalia torna a Didacta con altre iniziative per la scuola

Milano 13:11
(Teleborsa) - Trenitalia (Gruppo FS Italiane) partecipa nuovamente alla Fiera Didacta, che si svolge dall'11 al 13 marzo alla Fortezza da Basso di Firenze, per presentare le iniziative dedicate al mondo della scuola.

Tra le attività presentate c'è la piattaforma web del progetto "In treno è tutta un’altra gita", pensata per supportare i docenti nell'organizzazione di viaggi scolastici in treno e comprensiva di mappa interattiva per trovare le mete di interesse didattico e le soluzioni più adatte per raggiungerle.

Nel 2025, Trenitalia ha incontrato oltre 1.500 insegnanti per presentare le offerte dedicate al mondo della scuola e ha coinvolto circa 2.900 studenti in laboratori didattici e incontri di orientamento, con lo scopo di far conoscere le professioni del lavoro in Trenitalia e sensibilizzare le giovani generazioni all’uso del mezzo green per eccellenza.

Oltre alla formazione, l'operatore ferroviario ha organizzato la terza edizione del concorso "Consapevolmente in viaggio", in collaborazione con ASviS e con il supporto di Bandusia Editrice, rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado, per sensibilizzare gli studenti sul tema dell'Agenda 2030..

Alle scuole secondarie di secondo grado, invece, è dedicato il PCTO "TRAINing for Future - Innovare, orientare, viaggiare", che offre una panoramica delle opportunità professionali del settore dei trasporti ferroviari con l’obiettivo di creare tra i giovani una cultura della mobilità sostenibile.

Trenitalia, infine, conferma il proprio impegno a favore delle istituzioni scolastiche con offerte dedicate come "Speciale AV Scuola" per viaggiare su alcuni treni Frecciarossa e Frecciargento, "School Group Regio" per i treni del Regionale, "scuolaintreno" per i viaggi Intercity e "School Group Europe", per i collegamenti all'estero a bordo dei treni Eurocity ed Euronight.
