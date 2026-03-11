Trenitalia torna a Didacta con altre iniziative per la scuola

(Teleborsa) -(Gruppo FS Italiane) partecipa nuovamente alla, che si svolgealla Fortezza da Basso di Firenze, per presentare leTra le attività presentate c'è la, pensata per supportare i docenti nell'organizzazione di viaggi scolastici in treno e comprensiva di mappa interattiva per trovare le mete di interesse didattico e le soluzioni più adatte per raggiungerle.Nel 2025,per presentare le offerte dedicate al mondo della scuola e hadidattici e incontri di orientamento, con lo scopo di far conoscere le professioni del lavoro in Trenitalia e sensibilizzare le giovani generazioni all’uso del mezzo green per eccellenza.Oltre alla formazione, l'operatore ferroviario ha organizzato la terza edizione del, in collaborazionee con il supporto di Bandusia Editrice, rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado, perAlle scuole secondarie di secondo grado, invece, è dedicato il"TRAINing for Future - Innovare, orientare, viaggiare", che offre una panoramica delledei trasporti ferroviari con l’obiettivo di creare tra i giovani una cultura della mobilità sostenibile.Trenitalia, infine, conferma il proprio impegno a favore delle istituzioni scolastiche con offerte dedicate comeper viaggiare su alcuni treni Frecciarossa e Frecciargento,per i treni del Regionale,per i viaggi Intercity e, per i collegamenti all'estero a bordo dei treni Eurocity ed Euronight.