Flowy, round da 1 milione di euro guidato da CrossConnect per migliorare la mobilità pubblica

(Teleborsa) -, startup italiana attiva nel settore dei servizi per la mobilità pubblica, ha chiuso unper accelerare lo sviluppo e scalare le proprie soluzioni tecnologiche dedicate al trasporto pubblico.Il round seed è stato, programma della Rete Nazionale Acceleratori di CDP Venture Capital che ha come co-investitori Plug and Play Tech Center ed ELIS Innovation Hub. All'operazione hanno partecipato, tra cui Maggioli Group, oltre a imprenditori e family office con esperienza nei settori infrastrutture, mobilità e tecnologia. L'investimento si inserisce in un percorso di crescita avviato nel 2024 con la chiusura di un round SAFE da 350.000 euro, sostenuto da investitori early stage che continuano ad accompagnare l'azienda.Fondata a gennaio 2024 a Firenze, Flowy ha, installando più di 300 sensori su mezzi ferroviari e autobus.Flowycomplementari per il trasporto pubblico:(un servizio di analisi in tempo reale dei flussi di passeggeri origine-destinazione che consente agli operatori del trasporto pubblico di monitorare l'andamento della domanda di trasporto e supportare decisioni operative e di pianificazione basate sui dati) e(la soluzione di bigliettazione Be In–Be Out per autobus e treni, che permette ai passeggeri di viaggiare senza check-in manuali o validazioni, grazie al rilevamento automatico del viaggio e al calcolo dinamico della tariffa).Grazie alle nuove risorse, Flowy punta adi analisi dei flussi passeggeri, accelerare il rollout di Flowypass e rafforzare l'esecuzione industriale e commerciale. Guardando al futuro, l'azienda intende consolidare la propria presenza sul mercato italiano e porre le basi per un'espansione internazionale.