Milano 10:20
41.446 -2,19%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 10:20
9.277 -1,69%
Francoforte 10:20
23.734 -2,22%

Londra: perdite consistenti per Barclays

(Teleborsa) - Si muove in perdita la holding bancaria inglese, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,14% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Barclays rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Barclays rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 3,617 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 3,585. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 3,649.

