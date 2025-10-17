Londra: perdite consistenti per Barclays

(Teleborsa) - Si muove in perdita la holding bancaria inglese
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,14% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Barclays
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Barclays
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 3,617 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 3,585. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 3,649.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)