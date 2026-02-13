Milano 14:17
45.312 -1,97%
Nasdaq 12-feb
24.688 0,00%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 14:17
10.383 -0,18%
Francoforte 14:17
24.834 -0,07%

Londra: in calo Barclays

(Teleborsa) - Pressione sulla holding bancaria inglese, che tratta con una perdita del 2,09%.

L'andamento di Barclays nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Il quadro tecnico di Barclays segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 4,486 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 4,634. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 4,434.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
